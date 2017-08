Man gripen efter gisslandrama

En man har gripits av nederländsk polis efter en eventuell gisslansituation på en radiostation i Hilversum.

Cirka 50 meter från byggnaden har polisen hittat en kniv och en påse och enligt ANP Nieuws kan det vara så att mannen har knivhotat en av radiostationens anställda på parkeringsplatsen, för att sedan tvinga henne att ta med honom in.

Vilken relation mannen och den anställda kvinnan har är oklart. Det är också okänt hur många personer som fanns i lokalerna då mannen tog sig in i dem.

Händelsen inträffade dock efter avgången av en av radiostationens mest populära dj:s på onsdagen, meddelar Reuters. DJ Giel Beelen meddelade att han lämnade stationen efter 19 år, förmodligen för en annan tänst på en annan radiostation.

Radiostationens sändningar påverkades inte.

Nederländsk polis skriver om händelsen på sitt twitterkonto:

Man en vrouw nog steeds in het pand. Onderhandelaar is ingezet om in contact te komen met de man. Omgeving blijft a… https://t.co/uT2DTohWOz