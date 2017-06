Girouds varning till Sverige

Frankrikes offensiv behövde bara fem minuter på sig för att avgöra träningslandskampen mot Paraguay hemma i Rennes under fredagskvällen.

Ett VM-kvalgenrep som slutade hela 5–0 till "Les Bleus".

Arsenalanfallaren Olivier Giroud stod för ett hattrick sedan den sydamerikanska nationen, som är 36:a på världsrankningen, läckt ordentligt.

Annons X

1–0-målet stötte Giroud in bakom Paraguays bortspelade målvakt sedan Dortmundyttern Ousmane Dembélé spelat in bollen från höger. 2–0 nickade 30-årige Giroud in på ett inlägg från Marseillestjärnan Dimitri Payet.

I andra halvlek luftade Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps bänken och gjorde hela sex byten.

En av spelarna som kom in var Barcelonas Lucas Digne. I den 69:e minuten sprintade Digne ifrån Paraguays sömniga försvar och serverade Giroud till hans tredje mål i matchen, hans första hattrick i den franska landslagströjan och femte landslagsmål på lite mer än två månader.

Inhopparen Moussa Sissoko och förra sommarens EM-skyttekung Antoine Griezmann gjorde de avslutande målen i 5–0-segern på Roazhon Park i västra Frankrike.

Om en vecka möter VM-kvalgruppettan Frankrike (13 poäng) tvåan Sverige (tio poäng) på Friends arena i Solna utanför Stockholm.