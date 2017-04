"Girls" tog okonventionellt farväl

Zosia Mamet, Allison Williams, Lena Dunham och Jemima Kirke i "Girls", vars sista avsnitt nyligen sändes. Arkivbild. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Sedan 2012 har tittarna följt 20-plussaren Hannah Horvath och hennes vänners öden och äventyr i New York.

Serien bygger halvt om halvt på skaparen Lena Dunhams egna erfarenheter och den har hyllats för sin realism och för att den bryter normen genom att låta unga kvinnor vara både roliga och självupptagna. För självupptagna, menar vissa kritiker. Andra har pekat på bristen på icke-vita rollfigurer.

Men nu är det över. På påskdagen sändes det 60:e och sista avsnittet.

Flera tv-recensenter hyllar det sista avsnittet. Bland andra The New York Times James Poniewozik som gillar slutet där Hannah på sätt och vis träder in i vuxenvärlden, utan att serien enligt honom "fastnar i de vanliga växa upp-klichéerna".

Många fans tar till sociala medier för att ta farväl under hashtaggen #GirlsHBO. Minst lika många uttrycker sin besvikelse och efterfrågar en tydligare upplösning i sin favoritserie.

I en intervju med The Daily Beast förklarar Lena Dunham att hon och "Girls" medskapare aldrig hade för avsikt att avsluta serien på konventionellt vis, där rollfigurerna lär sig något viktigt och växer som människor.

– Vi avslutar på samma sätt som vi alltid har gjort, vilket är utan någon stor och ren slutsats, säger hon.

I Sverige visas "Girls" på strömningstjänsten HBO Nordic.