Underförstått ligger förstås att avgörandet sker på fotbollsplanen under någorlunda ordnade former. När de romantiska föreställningarna krossas och avgörandet flyttar bort från planen minskar intresset för sporten. Då blottas den nakna maktens realiteter som vi bevittnat under senaste veckan. De handlar bara om girighet och egoism. Så fördärvar fotbollen sig själv.

Pengarna har naturligtvis alltid funnits i fotbollsvärlden. När min far var kassör i Hammenhögs IF, som spelade i division fyra, såg jag själv hur en av traktens storbönder kom med några hundralappar som gick under bordet till ett par värvade stjärnor. I dagens perspektiv var det väl närmast oskyldigt och försumbart.