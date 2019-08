New York-senatorn Kirsten Gillibrand meddelar att hon avslutar sin kampanj för att bli Demokraternas presidentkandidat i valet 2020 eftersom hon inte lyckats kvalificera sig till partiets nästa debattomgång, rapporterar The New York Times.

Gillibrand säger att hon helst ser att det blir en annan kvinna som i slutändan blir Demokraternas presidentkandidat.