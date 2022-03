Gigant ställer industrin till svars: ”Jävla tondövt”

– Hade jag vetat bättre hade jag gjort bättre.

Det säger Therése Lindgren om sina tidigare Youtube-klipp. Sedan 2013 har hon lagt ut videor där hon köper in billiga kläder från bland annat Wish och provar olika stilar. Samarbetena med fast fashion-bolag har avlöst varandra under årens lopp. Visningar och pengar har tickat in.