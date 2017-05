Giftigt vatten hissas upp till HD

Runt 3 700 personer i Kallinge och Ronneby har sedan december 2013 lämnat blodprov och personer som druckit vattnet från Brantafors vattenverk visade sig ha rejält förhöjda värden av PFAS i blodet.

Forskarna följer en grupp på 115 personer i åldrarna 4 till 83 år under en lång tid. Från första mätningen i juni 2014 till den sjunde mätningen i september 2016 har halten av ämnena PFHxS, PFOS, och PFOA i blodet sjunkit med 33, 43 respektive 50 procent.

Forskning görs även på olika former av registerdata på människor som lever eller har levt i det aktuella området sedan 1980-talet.

Studier görs på gravida kvinnor och deras barn. Blodprov, mjölkprover och moderkakor samlas in.

Forskarna följer även flickor som blir HPV-vaccinerade (humant papillomvirus).

En referensgrupp på runt 150 personer från Karlshamn, som inte har druckit det förorenade vattnet, har lämnat prover.

Vetenskapliga studier på tiotusentals personer i amerikanska Ohio och West Virginia, där människor druckit dricksvatten som varit förorenat med ämnet PFOA, har visat på en ökad risk för att drabbas av testikelcancer, njurcancer, sköldkörtelsjukdomar, tarmsjukdomen ulcerös kolit, förhöjt blodtryck och höga kolesterolvärden.

Forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin i Lund fokuserar i nuläget på dessa effekter och sjukdomar, men framhåller att det inte går att göra en direkt jämförelse med studierna i USA.

Källa: Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.