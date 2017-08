Gick in i bubblan – kommer ut med EM-guld?

Peder Fredricson och All In hoppar om EM-guldet i Göteborg på söndag. Foto: Pontus Lundahl/TT

Fredricson fixade sent i fredags lagsilvret med ännu en nolla som siste ryttare. Efteråt firade han lätt med lagkompisarna Henrik von Eckermann, Malin Baryard Johnsson, Douglas Lindelöw och förbundskaptenen Henrik Ankarcrona.

Under lördagen stängde han av informationskranen till svenska medier och gick in i sin bubbla. All koncentration riktades mot söndagens två finalrundor. Ända sedan OS-silvret i Rio de Janeiro har det stora målet varit att ta EM-guldet i Göteborg.

Det är nära – men ändå fortfarande långt borta. Efter tre rundor leder han men det är en ledning som inte garanterar något mer än fördelen att ha avgörandet helt och hållet i egna händer.

– Verkligen, men det är precis som vi var med laget. Vi ledde och det kommer att bli tufft på söndag. Det är två rejäla rundor och det är superryttare här med världens bästa hästar.

– Jag ska försöka ge dem en match.

– Jag är jätteglad så här långt. Det är coolt när man kollar resultatlistan och det står noll hela vägen, sade han efter lagfinalen.

Även All In fick en stillsam lördag.

– Det är viktigt att han återhämtar sig ordentligt och kommer ut på söndag stark, pigg och fräsch. Han ska få massage, tittas till och så kommer jag att rida honom lite grann för att känna hur han känns. Jag skulle tro att jag bara longerar honom lite på söndag.

Hur tar du hand om dig själv?

– Jag har också en massör och så har jag min fru med mig (skratt). Jag kör med yoga varje morgon för att mjuka upp och få spänst och andning och balans.

Har det någon mental betydelse att du redan har en medalj?

– Nej, det har det inte. Jag har mitt mål uppställt. Jag ska försöka göra två felfria rundor inom tiden på söndag och jag tror inte att det är omöjligt.

Fredricson har till och med råd att dra på sig två tidsfel och ändå vinna.

Närmast bakom honom utmanar fyra ryttare inom ett nedslag: Schweizaren Martin Fuchs (2,03), irländarna Shane Sweetnam (2,10) och Cian O'Connor (2,25) samt italienaren Alberto Zorzi (2,82). Närmast bakom dem finns belgaren Pieter Devos (4,05), israeliskan Danielle Goldstein (4,49) och tysken Marcus Ehning (4,59).

Henrik von Eckermann är andre svensk i finalen. Han står på 11,19 fel med Mary Lou.

Finalen på söndagseftermiddagen avgörs i två rundor. I den första rider 25 ekipage, den andra och avgörande är endast öppen för tolv.