Ghoddos derbyhjälte för Östersund

Östersunds Saman Ghoddos tar ett glädjesprång efter att ha hittat målet igen. Foto: Robert Henriksson/TT

Publiken har väntat. Tränaren Graham Potter har väntat. Utländska klubbarna det ryktats om har väntat.

Men väntat mest av alla har Ghoddos själv.

På målen. Hjälteglorian. Rampljuset.

Nu behöver han inte längre kliva av med den där frustrerande känslan.

Fjolårets anfallsstjärna i Östersund avgjorde Norrlandsderbyt mot Sundsvall redan i första halvlek med två efterlängtade mål.

Första ett friläge där han sköt rakt på målvakten men kunde få in returen som kom ut på honom. Sen drog han till ett hårt skott ribba in.

– Jag behövde det där första skitmålet för att komma igång och få in känslan, sa Ghoddos till C More i paus.

Han har stått på träningarna och slagit bollarna i öppet mål bara för att få tillbaka känslan efter att under våren radat upp många missar.

Detta var precis den utdelningen han behövde, vilket även gladde många av de 7 821 personerna i publiken.

– Nu känns det som jag är i samma form som i fjol.

Debutsäsongen i allsvenskan slutade med tio mål framåt och belöning i form av landslagsplats och en rad ögon på sig från centraleuropeiska klubbar.

Frågan är om vi får se Ghoddos i den rödsvarta även efter uppehållet. Redan i vintras ryktades han vara på väg söder ut i Europa där holländska Ajax var en klubb som figurerade.

Jamie Hopcutt satte 3–1 i slutminuten och är fortsatt bästa målskytt i laget.

Men anfallskollegan Ghoddos har tagit upp jakten.

För Gif Sundsvall finns en del att fundera på under juniuppehållet.

Det blev inte lika stora siffror som i de två senaste förlusterna men tre raka förluster gör att laget är nere och kämpar i bottenregionen, en stor skillnad mot fjolårets vårsäsong där segrarna radade upp sig.