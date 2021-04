Ghislaine Maxwell nekar till brott

Det fallna societetslejonet Ghislaine Maxwell nekade på fredagen till anklagelserna om att hon skulle ha försett sin före detta partner, den avlidne amerikanske miljardären Jeffrey Epstein, med minderåriga flickor för honom att utnyttja sexuellt.

Framträdandet inför rätten i New York var första gången Maxwell fysiskt visade sig offentligt sedan i juni förra året, då hon greps i sin lyxbostad i New Hampshire i USA. Under tidigare framträdanden inför rätten har hon endast medverkat via länk.