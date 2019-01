Insamlingen, som går under namnet Goat Fund Me (ungefär Finansiera geten), syftar till att hyra in hjordar med getter som kan säkra stadsägd mark i det lilla samhället, som ligger vid foten av bergskedjan Sierra Nevada i nordöstra Kalifornien.

– Om vi inte är proaktiva, om vi inte hjälper oss själva nu, kommer ingen annan att göra det, säger biträdande borgmästare Reinette Senum till tidningen Los Angeles Times.