George Michaels fans höll en minnesstund

Artisten George Michael sörjs av många fans runt om i världen. Arkivbild. Foto: Frank Augstein/AP/TT

Hundratals fans från hela världen samlades i en kyrka i Bushey, i utkanten av London, för att minnas den avlidne artisten George Michael.

I kyrkan spelades några av hans mest kända låtar, så som "Jesus to a child" och "Wake me up before you go-go".

Efter minnesstunden gick fansen till baren The Three Crowns i Bushey där popduon Wham bildades.

Artisten begravdes under en liten och privat ceremoni för familjemedlemmar och nära vänner i slutet av mars. Fansen hade då inte möjlighet att ta farväl.

– George gjorde ett sådant stort intryck på så många människor och jag kände att vi behövde göra någonting för honom. Hans fans behövde någonstans att sörja, säger Tracey Wills, initiativtagare till minnesstunden.

George Michael hittades död i sitt hem i Oxfordshire på juldagen i fjol, 53 år gammal. Han avled av naturliga orsaker.