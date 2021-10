George Floyd kan benådas postumt i Texas

Det är de sju styrelseledamöterna i The Texas Board of Pardons and Paroles, som fattar beslut om frigivningar i den amerikanska delstaten, vars sju ledamöter enhälligt röstat för att Floyd ska benådas.

Floyd greps i Houston där han växte upp för att ha sålt crack-kokain. Gripandet skedde av en polisman vid namn Gerald Goines, som 2019 anklagades för att ha förfalskat bevis i ett annat fall, och för att ha dödat två personer. Sedan dess har distriktsåklagare granskat mer än 1 400 fall som polisen varit inblandad i genom årtiondena, däribland fallet med Floyd.