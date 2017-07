George A Romero somnade under söndagskvällen in. Han blev 77 år. Arkivbild. Foto: Amy Sancetta/AP/TT

Filmskaparen George A Romero har avlidit meddelar hans familj, enligt LA Times.

Romero är mest känd för zombieklassikern "Night of the living dead" som banade väg för den moderna zombiegenren. Han ligger också bakom "Dawn of the dead", "Day of the dead" och "Land of the dead".

Regissören och manusförfattaren dog i sömnen under söndagen omgiven av sin fru Suzanne Desrocher Romero och dotter Tina Romero. Tillsammans lyssnade de på filmmusiken från hans favoritfilm "The Quiet Man".

Annons X

Romero kämpade mot lugncancer och blev 77 år.