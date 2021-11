Men hur går det till? Som grund krävs ett lättgillat vin i en bra prisklass med ett attraktivt namn och en design som syns. Därefter är det bara att börja att kalkylera. Det går, vad jag förstår, att räkna ut vilka reklaminvesteringar som krävs för att vinet ska hamna på hyllan. Utan att Systembolaget bett om offert.

Det finns nämligen en genväg: beställningssortimentet. I detta sortiment kan alla lägga in sina produkter och få dem beställningsbara genom Systembolagets utmärkta service. Där finns i dag många tusen viner. Hela detta sortiment är dock inget som Systembolaget önskat. De blev tvingade att införa det efter EU-inträdet. Här ska alla alkoholproducenter inom EU kunna göra sina produkter tillgängliga på den svenska marknaden.

Det är här det fiffiga kommer in för de importörer som vill ta sig in på hyllorna utan att Systembolaget bett om det. Genom att lägga in sina produkter i detta sortiment och skapa efterfrågan kommer de med automatik in i butiksvärmen tack vare Systemets märkesneutrala algoritmer. Som intet ont anande konsument kan man sedan konstatera att det blir fler och fler viner som ser ut och smakar nästan likadant.

Det handlar om big business. De tio största vinannonsörerna lägger ner minst en kvarts miljard kronor per år. I marknadsandelar ökar egna varumärken stort. I dag är var fjärde liter vin ett eget varumärke ägt av en vinimportör. Och dessvärre: de här massivt marknadsförda vinerna slår ofta ut många av de kvalitetsviner som Systembolaget själva lanserar efter offertförfrågan.

De stora blir därmed större och rikare, de mindre får nischa in sig på mindre volymer och de små undrar vad det är som händer. Så är det i de flesta branscher – men här finns ingen annan köpare att vända sig till. Systembolaget har ju monopol. På gott, för vissa, på ont, för andra.