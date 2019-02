I förtexterna till tredje säsongen av Pamela Adlons komediserie "Better things" flashar det förbi en graffitimålning där ett hjärta omfamnar texten "Daddy loves you", en bild man knappt hinner registrera innan en kvinnas långfinger dyker upp framför.

Det må vara blott ett snyggt klipp – eller kanske en kommentar till seriens frånvarande farsor – men för den som kan bakgrunden är det svårt att inte läsa in en högst verklighetsförankrad hälsning: nämligen till seriens medskapare Louis CK. Alldeles mot slutet av den förra säsongen kom nämligen New York Times-artikeln som pekade ut CK:s upprepade sextrakasserier mot kvinnliga kolleger, och sedan gick det fort. CK:s hajpade debutfilm – med titeln "I love you, daddy" – placerades i permanent frysbox och Adlon kapade banden med såväl CK som deras gemensamma manager.