Det strejkas, marscheras, protesteras och argumenteras i Sydafrika. Just nu mer än vanligt. ANC-regeringen och president Jacob Zuma har det hett om öronen. Runt om i Sydafrika pågår demonstrationer gentemot regeringen och Zuma själv. Inte organiserat av vilka som helst, snarare av en viktig politisk aktör som länge ansetts stå ANC mycket nära och ingår i allians med ANC och South African Communist Party (SACP). Vi pratar om COSATU, The Congress of South African Trade Unions, Sydafrikas största fackliga organisation, som i dagarna valde att gå ut i strejk.