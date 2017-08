President Truman avskedade general MacArthur

Andrew J. Bacevich är en amerikansk historiepofessor specaliserad på USAs diplomatiska och militära historia. Han har skrivit en rad betydelsefulla verk vilka har som genomgående tema en kritik av det faktum att USAs internationella politik sedan kalla kriget i huvudsak baserats på militär styrka och underskattat eller helt bortsett från diplomatins betydelse. Bacevich har riktat den kritiken mot båda de stora amerikanska partierna. Inför valet 2008 stödde han Barack Obama.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

The Limits of Power, The Long War och The New American Militarism: How Americans are Seduced by War är några av hans verk.

Bacevich påpekar att politiker i synnerhet men också det amerikanska folket i allmänhet efter kalla krigets slut utvecklat en överdriven tilltro till militära maktmedels betydelse i utrikespolitiken.

Annons X

Han tror att den amerikanska filmindustrins romantiserade bild av krig och det faktum att USA numera endast har yrkesmilitärer skapat dagens högst orealistiska, ja farliga bild krigets verklighet.

Före sin akademiska karriär var han själv yrkesmilitär, hög officer.

I London Review of Books recenserar han historikern H.W. Brands bok ”The General v. the President – MacArthur and Truman at the brink of nuclear war”.

Att Koreakriget hade kunnat sluta med ett kärnvapenkrig mellan USA och Kina är en av boken teser.

Bacevich avslutar sin recension med att kommentera dagsläget:

Trump has by and large handed the national security apparatus over to the generals. Now wearing three stars but still an active-duty army officer, McMaster occupies the post of national security adviser. Career military officers, active and retired, fill numerous positions on the National Security Council staff. The defence secretary is a former four-star general. So, too, is the secretary of homeland security. Truman, I imagine, wouldn’t have approved; it’s possible MacArthur would feel vindicated. The rest of us watch with a mixture of curiosity and trepidation.

President Truman skulle knappast ha sett med tillfredsställelse på det faktum att president Trump på så många höga civila poster nu har generaler och karriärmilitärer. Sedan recensionen skrevs har chefen för Homeland Security, som nämns i citatet ovan, blivit Trumps stabschef i Vita huset vilket ytterligare belyser det Bacevich säger.