Generna bakom för tidig födsel identifierade

Studien bygger på uppgifter från 43 568 kvinnor som gjort DNA-tester för personligt bruk via företaget 23 And Me, där de som fött barn bland annat fått ange hur långa deras graviditeter var.

Uppgifterna har sedan jämförts med en referensgrupp bestående av 8 643 kvinnor i traditionella hälsoregister i Danmark, Finland och Norge.

Forskarna har identifierat sex gener som har koppling till hur lång en graviditet blir. Tre av generna ligger också bakom hur stor sannolikheten är för så kallad förtidsbörd. Sedan tidigare var det känt att de aktuella generna också är inblandade i livmoderns utveckling, näringstillförseln till fostret och blodcirkulationen.

Resultaten redovisas i en artikel som publicerats i New England Journal of Medicine (NEJM).