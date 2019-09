Gemma Hartley kräver ännu mer av männen

Det har gått exakt två år sedan den amerikanska frilansjournalisten och författaren Gemma Hartley publicerade artikeln "Women aren't nags – we're just fed up" i tidskriften Harper's Bazaar. Föga anade hon att den skulle bli en viral succé, i dagsläget har den klickats miljontals gånger på nätet.

– Jag hade ingen aning om att den skulle få gensvar på det sättet. Jag förstod faktiskt inte vilka stora konsekvenser känslomässigt arbete hade utanför min egen personliga upplevelse, säger hon.