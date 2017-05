Liksom vi ogärna pratar om döden är också ensamhet ett tema som vi helst tycks vilja undvika. I ”Den ensamma staden” resonerar Olivia Laing kring den moderna, urbaniserade formen av ensamhet – som ofta präglas av en illusorisk samhörighet – och hur den har skildrats i konsten.

Sverige har de högsta siffrorna för singelhushåll i världen. Foto: Linda Forsell

Under mitt första år i Cambridge gick jag ofta på kvällspromenader i ett av de rika kvarteren som låg intill mitt. Här sträckte rader av prydliga viktorianska tegelhus ut sig som ett pärlband genom natten. ­Upplysta fönster avslöjade rent dickenska familjescener: välfyllda bibliotek, flyglar, öppna spisar och mjuka fåtöljer, och bakom vardagsrummen kök med generöst ljusinsläpp och diskbänkar av marmor. Ute var det kallt och jag var ensam och ny i en främmande stad. Var det så här Anthony Kiedis i Red Hot Chili Peppers kände sig när han sjöng ”Sometimes I feel like a don’t have a partner / Sometimes I feel like my only friend / Is the city i live in”? Nej, förmodligen inte; ”Under the bridge” handlar om en ensamhet som kommer sig av narkotika­missbruk. Min var annorlunda, inte patologisk utan ett tillstånd uppkommet av geografiska tillfälligheter och de där märkliga förflyttningarna man frivilligt underkastar sig i tjugoårsåldern.

Den brittiska essäisten Olivia Laing har skrivit en bok om ensamhet, specifikt den ensamhet man kan uppleva i en storstad: ”Den ensamma staden. Om konst, ensamhet och överlevnad” (övers: Karin Andersson & Sofia Lindelöf; Daidalos). Hon flyttade från hemlandet England till New York för att vara tillsammans med en ny förälskelse, men när förhållandet abrupt tog slut var hon plötsligt alldeles ensam i den främmande staden. Hon kom att förstå att man sällan är så ensam som i en folksamling – eller som när man står i ett av de där jättelika höghusen på Manhattan, de med sjutton, arton, tjugofem våningar. Man blickar ut ur fönstret och ser, på gatan mittemot, hundratals andra människor som lever sina liv i identiska celler. De äter och sover och arbetar, kopierar papper, ­grälar, tvättar håret. ”Du kan se dem, men du kan inte nå dem”, skriver Laing.

Olivia Laing. Foto: Johnny Ring

Det moderna livet pågår ofta i en rad lådor av varierande storlek, där vi deltar men samtidigt isoleras från varandra. På 90-talet blev det öppna kontorslandskap efter att den amerikanska reklamfirman Chiat-Day anställde den italienske inredningsdesignern Gaetano Pesce för att renovera kontoret. Chiat-Day var, som den amerikanska podcasten Planet Money beskriver det, enormt hippa. De ville ha det senaste, och det senaste var ett kontor utan egna rum, ”som ett stort vardagsrum” med soffor utplacerade här och var. Det kanske låter trevligt, men en sådan planlösning skapar tvärtom förvirring hos de anställda.

Annons X

Planet Money intervjuar en före detta anställd som säger att han hade en känsla som att vara ute till sjöss, som om han aldrig visste var han var. Det öppna kontorslandskapet isolerar oss på ett sätt ännu mer eftersom de ger illusionen av gemenskap. Vi kan se varandra, men är fast framför olika dataskärmar, inne i olika uppgifter, ofta med hörlurar som täcker öronen, inbegripna i samtal med människor på andra kontor i andra städer. På så sätt är kontorslandskapet ett slags visuell metafor för nu­tidens främsta umgängesplats, sociala medier, som också de kan ge oss en falsk känsla av samhörighet.

Den amerikanska konstnär som kanske bäst fångat storstadens ensamhet är Edward Hopper. Hans ”Nighthawks” är själva sinnebilden för enslighet med sina tysta besökare på en ödslig diner någonstans i ett nattligt New York. En man och en kvinna sitter tillsammans vid disken, de liknar (anakronistiskt nog) Joan och Roger från tv-­serien ”Mad men”: hon är vacker, rödhårig, i en åtsittande klänning, han bär hatt och har ett stramt ansikte. Han stirrar ut i rummet, i ena handen håller han en cigarett. Diner-föreståndaren böjer sig över sitt arbete; en fjärde mansfigur vänder åskådaren ryggen. De sitter alla tillsammans, men åtskilda ändå. De kunde lika gärna ha befunnit sig på olika planeter. Över dem faller det gröngula neonljuset som för Laing är synonymt med amerikansk ensamhet.

Edward Hoppers ”Nighthawks” (1942).

Ensamhet ses av vissa som ett slags sjukdomstillstånd med faktiska fysiska och medicinska konsekvenser. Men de psykologiska konsekvenserna är kanske ändå de ­värsta. Vid tiden för ”Den ensamma stadens” tillkomst närmade sig Olivia Laing 35-årsåldern, den ålder då kvinnlig ensamhet blir särskilt akut och stigmatiserad (Therese Bohmans senaste roman ”Aftonland” handlar om samma sak: en kvinnlig akademiker på väg mot 40, singel, barnlös och på drift i tillvaron). Så är det med ensamhet, vi pratar ogärna om det, på samma sätt som vi ogärna pratar om döden eller livshotande sjuk­domar. Det är som om det smittar. Den ensamme blir en paria vars blotta närvaro gör människor nervösa.

Laing känner sig som en av kvinnorna i Hoppers tavlor, en av de där halvnakna varelserna med uppsatt hår, ­ensamma i sjaskiga hotellrum, positionerade mellan stängda dörrar och öppna fönster, eller prydligt klädda ute i staden, i hotellobbyer eller på kaféer, med kaffekoppar i händerna. All dressed up and nowhere to go – som miss Lonelyhearts i Hitchcocks ”Fönstret mot gården”, kvinnan på bottenvåningen som i en serie cinematiska ­tablåer äter middag med en inbillad partner, bjuder in och sjasar ut en närgången man, sorterar sina sömn­tabletter. Här, menar Laing, finns något som är centralt för den sorts ensamhet som bara finns i städer: man är nära andra men avskild från dem, ensam men ändå obönhörligt exponerad, som ett djur på zoo.

”Fönstret mot gården” av Alfred Hitchock (1954). Foto: IBL

Ensamhet är en negativ cirkel som kan vara svår att bryta. Ju längre tid en människa går utan meningsfull social samvaro, desto svårare får hon att ta kontakt med andra och att delta i det normala sociala samspelet med alla dess koder och egenheter. Den tyska psykiatrikern Frieda Fromm-Reichmann menade att ensamhet är av sådan art att den inte kan kommuniceras till någon annan. Empati fungerar inte här, och kan till och med förhindras av ­obehagskänslor som uppkommer när man umgås med ensamma människor. Det är som om de utdunstar något giftigt.

Enligt forskning från Chicagouniversitetet förändrar ensamhet våra sociala interaktioner: den ensamme får svårt att ”förstå och tolka sociala samspel”, vilket naturligtvis inte gör det lättare att närma sig någon annan. Dessutom upplevs ensamheten ofta som så obehaglig att den som väl trätt ut ur den och funnit sitt sammanhang helst inte vill tänka på sitt tidigare tillstånd. Vi glömmer – eller förtränger – hur det kändes att inte ha någon att anförtro sig åt.

Så vad ska man göra? Är konsten en väg ut? Laings bok är full av ensamma konstnärer. Somliga av dem, som Andy Warhol, omgav sig ständigt med andra men kunde aldrig riktigt mätta det till synes omättliga behovet av uppmärksamhet och bekräftelse. Warhol ägnade sig länge åt att spela in andra människors samtal; han intog en position vid sidan av som samtidigt var kontrollerande och manipulativ. Konstnären kan iscensätta verkligheten, försöka skriva om den, ibland av själviska skäl. Ändå finns det något i konstens själva natur som handlar om kommunikation, om att på något sätt nå andra. Få människor skriver eller målar endast för sig själva.

Samhällsvetaren Robert Weiss observerade i ett inflytelserikt arbete att ensamhet oftare kommenteras av ­låtskrivare än samhällsvetare, och det är sant. Tänk på country-genrens kavalkad av hjärtslitande klagovisor: Hank Williams ”I’m so lonesome I could cry”, Kris Kristoffersons sorgesång om alkohol, ”Sunday morning coming down” (där den bakfulle berättaren snubblar runt medan andra grillar kyckling och leker med sina barn), och så den deppigaste av dem alla, Townes van Zandt. Hans ”Waiting around to die” anses ofta vara en av tidernas allra sorgligaste låtar, full av knark, våld, elände och hopplöshet. Van Zandt har också skrivit ”Highway kind”, som beskriver ett slags rotlös amerikansk manlig ensamhet där bara den oändliga motorvägen finns. Den är på samma gång en väg ut och en destination i sig själv, eller kanske ett fängelse. Den som är tillräckligt ensam har ingen­stans att ta vägen och därmed ingenstans att stanna.

Olivia Laings bok är en berättelse om att upptäcka sig själv som social varelse, att nå den ibland smärtsamma insikten att vi behöver varandra. Det är sedan länge känt att barnhemsbarn som får beröring och omtanke klarar sig bättre; att männi­skan är fullständigt beroende av närhet. Psykiatrikern Harry Stack Sullivan gav 1953 en definition av ensamhet som just ”den ytterst obehagliga och pressande upplevelsen som är förbunden med ett otillräckligt utlopp för behovet av mänsklig närhet”. Till slut sätts ens själva mänsklighet på spel.

Barnpsykologen D W Winnicott skrev om barnets rädsla för separation, en rädsla som aldrig riktigt försvinner: den kan dyka upp med full kraft hos det äldre barnet eller den vuxne. Winnicott kallade extremfallet av ett sådant tillstånd ”försakelsens resultat” och radade upp känslorna som detta förknippades med: 1) att gå i bitar, 2) att falla för evigt, 3) total isolering därför att det inte finns något sätt att kommunicera och 4) splittring av psyke och kropp. Det är en utmärkt och skrämmande beskrivning av ensamhetens skräck.

”Alla människor vill vara i relation”, sade en psykoterapeut till mig en gång. Det är sant. Behovet av närhet utgör liksom fundamentet för vår existens. I Bibelns skapelseberättelse i Första Mosebok tittar Gud på mannen som han just skapat, Adam, och säger: ”Det är inte gott för människan att vara ensam”. Eva skapas, och den mänskliga relationen är född. Teologen Michael Reeves skriver i boken ”The good God” om Gud som relationell varelse. Vore det inte för treenigheten, menar Reeves, skulle allt se helt annorlunda ut. Fadern, Sonen och den Helige Ande har alltid existerat i en kärleksfull relation till varandra. Faderns kärlek till Sonen är av sådan karaktär att den svämmar över, totalt utgivande. Det är det unika med kristendomen. Ingen annan religion har något liknande treenigheten, något som så självklart bjuder in människan till att delta. Gud vill kalla oss barn och medarvingar till Kristus; andra gudar kräver bara att bli tjänade. Det ser ut som om relationen faktiskt står i centrum för hela universum.

Josefin Holmström Doktorand i engelsk litteratur vid Cambridge och kritiker

i Svenska Dagbladet