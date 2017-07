”Gemensamt för alla epoker är fokuset på kvinnans kropp”

Född: 1969 i Dublin, Irland.

Bor: Sedan 1998 i Kanada med hustru och två barn.

Romandebuterade: 1994 med romanen ”Stir Fry”. Har därefter publicerat nio romaner samt flera novellsamlingar och pjäser.

Nominerad till: Booker-priset för ”Room” (2010). Oscarsnominerad för manuset till filmatiseringen av samma roman.

Har även skrivit: Två böcker om lesbisk kärlek i brittisk kultur: "Passions between women: British lesbian culture 1668-1801" och "Inseparable: desire between women in literature".”Miraklet” (Lotta Bäckelin förlag) ges ut den 2 augusti.

Om att medverka på Crimetime Gotland: ”Väldigt spännande. Det är första gången jag är i Sverige och jag kunde inte tacka nej till möjligheten. Jag tycker om gamla saker och historia, så även om vädret inte är bra kommer jag att vara väldigt nöjd.”

Om att placeras i kriminalgenren: ”Jag befinner mig på gränsen till den. Jag är väldigt medveten om konventionerna och reglerna inom genren, utan att uppleva att jag befinner mig i den. Men jag har naturligtvis stor respekt för kriminallitteraturen.”