”Ge pensionsmakten tillbaka till spararna”

Det totala tjänstepensionskapitalet i Sverige uppskattas till 2 000 miljarder. Det är pengar som ska förvaras och förvaltas för att alla som arbetar ska kunna fortsätta leva ett bra liv även när de slutar arbeta. Det är också pengar som kan användas för att ­påverka och förändra samhället i en bättre riktning, och i den riktning som pensions­spararna vill att samhället ska gå.

Pengar är makt, och vi vill lyfta frågan om varför inte spararna själva ska få rikta sitt kapi­tal mot vilka investeringar som ens tjänste­pensionskapital ska användas till? Varför ska man som pensionssparare, via sin tjänstepension, stödja företag som flyttar jobben från orten till Indien? Tycker man att det är viktigt att jobben stannar i Sverige bör man kunna rikta sitt tjänstepensionskapital till före­tag utan outsourcingplaner. I synnerhet om man upplever att ens tjänstepensionsgrundande förvärvsarbete riskerar att flyttas till ett annat land.

Men går inte detta redan att göra i dag? Både ja och nej. Som enskild pensionssparare – utan privat pension – har du i dag inte möjlighet att logga in på till exempel AMF Pension och be dem rikta 10 procent av ditt tjänstepensionskapital till företag som bara använder sig av kollektivavtal. Det går inte heller att logga in på Alecta och välja att rikta 5 procent av sitt tjänstepensionskapital till företag som är jämställda. I bästa fall kan man i dag spara hållbart genom en fond med en hållbarhetsprofil, men det är långt ifrån säkert att fondens tolkning av hållbart sparande rimmar med individens egen tolkning.

Självfallet är avkastningen avgörande, men många års erfarenhet i branschen vet vi att detta går att göra genom att stödja många olika typer av investeringar. Vi gjorde därför en opinionsmätning tillsammans med Novus där vi frågade svenska folket om vad de skulle vilja att deras tjänstepensionskapital ska använ­das till utöver att skapa avkastning.

Svaret var företag som inte använder barnarbete (52 procent), företag som betalar skatt i Sverige (39 procent) och investeringar som främjar jobb i Sverige (38 procent). Nästan fyra av tio tjänstepensionssparare vill att ­deras pengar ska användas till företag som skattar i Sverige. Hur många pensionsbolag kan säkerställa att detta sker?

Det oväntade är att nära fyra av tio vill rikta sitt kapital till företag som inte undviker att betala full skatt i Sverige. Något som ligger långt från verkligheten i dag. Trots att arbetstagarorganisationen LO styr över pensionskapitalet tillsammans med arbetsgivarorganisationen som båda värnar kollektivavtalen saknas helt möjligheten att kräva detta när vi pensionssparar. Att spararna vill att före­tagen betalar mer skatt behöver inte heller leda till lägre pensioner. Trots att den direkta avkastningen i placeringen teoretiskt sett kan försämras, kan ett ökat skatteuttag leda till högre offentliga pensioner som gynnar den anställde.

Undersökningen visar också att de som sparar till sin tjänstepension är beredda att rikta om större delen av sitt sparande mot posi­tiva värden. För att motverka en brist­fällig diversifiering, som kan innebära att spararna omedvetet tar för stora enskilda risker när de utnyttjar sin pensionsmakt, tror vi dock att det är bra att sätta ett tak för hur stor del av individens totala tjänstepensionskapital som ska kunna placeras i positiva värden. Vi uppskattar att 15 procent är ett rimligt tak för detta.

Hur ska då kapitalförvaltarna få reda på vad deras sparare vill rikta sitt tjänste­pensionskapital mot? En lösning är att skapa ett antal olika investeringsprofiler, eller påverkansprofiler, som varje sparare får välja mellan. Urvalet av olika påverkansprofiler går att göra på många olika sätt och bör utgå från en analys av de åsikter som lyfts fram i den allmänna debatten. Antalet påverkansprofiler ska vara begränsat för att säkerställa tillräckligt höga kapitalnivåer för att kunna skapa ett starkt mandat inom respektive påverkansområde, och det ska alltid finnas ett trovärdigt icke-alternativ.

I dag investeras mycket av tjänstepensionskapitalet i bolag som inte alltid är öppna för kapital som kommer med förbehåll. Här ser vi påverkansarbetet i styrelserummet som den självklara metoden. Kapitalförvaltaren som har ett tydligt påverkansmandat från pensionsspararna kommer att vara en nagel i ögat på ledningen om den inte agerar i linje med ägarens önskemål.

De största utmaningarna för att förverkliga pensionsmakten är dagens begränsade flytträtt och Svenskt Näringslivs och fackens ovilja att förändra dagens system. Det är förståeligt att de som konstruerat dagens tjänste­pensionssystem och har makten över spararnas kapital inte vill släppa den kontrollen. Att övertyga Svenskt Näringsliv eller LO och PTK är nog svårare att göra än att vinna stöd bland sparare och politiker för större eget infly­tande över pensionen.

Det finns också en utmaning i att skapa en transparens för att kunna följa upp att pengarna går till rätt saker och gör nytta. Här kommer kapitalförvaltarna behöva skapa återrapporteringssystem som på ett enkelt sätt visar på de förbättringar som deras investeringar har lett till inom respektive investeringsprofil.

Vi har inte ett färdigt system som vi kan rulla ut på marknaden men utgångspunkten för vårt arbete har varit att vi tror att intresset finns. Därför kommer vi att söka dialog och stöd för vår idé om att flytta inflytandet från stora pensionsbolag tillbaka till de enskilda pensionsspararna. Nu vill vi träffa alla som har möjlighet att hjälpa oss göra detta verkligt.

