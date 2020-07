”Ge Hongkongbor som jagas fristad i Sverige”

I en annan del av världen pågår just nu en kamp om demokrati och frihet. En kamp vi inte kan låta Hongkongborna utkämpa själva och Sverige behöver ta sitt ansvar.

År 1997 återlämnade Storbritannien Hongkong till Kina efter 156 år av brittiskt styre. Detta gjordes under ordnade former med tydliga villkor. Ett var att Hongkong skulle vara en autonom region. Där skulle de ekonomiska och administrativa system som växt fram under brittisk flagg kvarstå. Kina har dock sedan dess försökt underminera Hongkongs speciella särställning och invånarnas rättigheter.