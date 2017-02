Ge David Beckham en medalj

David Beckham är i blåsväder.

I läckta mail har det framkommit att den brittiske fotbollshjälten och stilikonen är besatt av att bli adlad. När den walesiska sångerskan Katherine Jenkins nobiliserades för några år sedan mailade Beckham sin pr-agent: ”För vad? Sjunga på rugbyn, besöka armén och ta kokain. Ett jävla skämt”.

Britterna har avgudat Beckham för att han – trots popstjärnefru, miljardsaldo och filmstjärneansikte – alltid framstått som en lojal och blygsam lagspelare.

Nu är domen hård.

Bitska krönikörer konstaterar att han inte var en särskilt talangfull fotbollsspelare. Och visst, bortsett från de genialiska frisparkarna var Beckham framför allt en slitvarg, en snyggare Håkan Mild.

Det är ju människorna som INTE har någon form av komprometterande korrespondens man bör passa sig för.

Även intelligensen ifrågasätts. I ett annat mail hävdar Beckham att amerikanerna skulle adlat honom för länge sen, vilket britterna tycker är talande för hans bildningsnivå. På samma tema gräver

Spectator-krönikören Rod Liddle fram ett gammalt citat, strax efter att Beckham blivit pappa: ‘I definitely want Brooklyn to be christened, but I don’t know into what religion yet.’

Jag tycker britterna är våldsamt orättvisa. Idrottsstjärnor är sällan På spåret-kompatibla och mailen tyder bara på att han har vinnarskalle.

I ärlighetens namn, hur många skulle klara en genomlysning av mailen? Om min dator och mobiltelefon hackades skulle Svenskans chefredaktör plocka passerkortet på dagen, flera bekanta säga upp kontakten och min fru tvingas gräva djupt i sitt hjärta för att hitta kärlek nog att förlåta.

Ingen har väl presidentlik ton i alla hundratals mail och sms som dagligen skickas (jag vet minst en president som INTE har det …). Ibland är man förbannad. Ibland har man druckit tre glas vin. Ibland går det inte att bromsa en impuls att skämta. Det är mänskligt.

Det är ju människorna som INTE har någon form av komprometterande korrespondens man bör passa sig för. Det är de som döljer något mörkt. En oförvitlig mailkorg är det första tecknet på att man snickrar på en hemlig källarbunker.

Istället för att bråka tycker jag engelsmännen ska be Beckham om ursäkt. Han är en av vår tids största idrottsikoner. Om det nu är så viktigt för honom med den där fåniga medaljen borde drottningen själv springa ner i källaren och hämta en.