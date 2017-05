Gayaktivister gripna i Ryssland

Fem hbtq-aktivister greps i Moskva när de försökte överlämna tomma kartonger, som symbol för en namninsamling i protest mot behandlingen av homosexuella i Tjetjenien. Foto: Arden Arkman/AP/TT

Rysk polis grep fem personer i centrala Moskva i samband med att de försökte överlämna en kravskrivelse till åklagare för att få till stånd officiell utredning om misstänkta mord och tortyr av homosexuella i Tjetjenien.

De fem släpptes senare under torsdagskvällen. En av dem, en italiensk medborgare från hbtq-organisationen All out, berättar att italienska ambassaden därefter skjutsade honom till flygplatsen, med motiveringen att hans säkerhet i Ryssland inte längre kunde garanteras.

Aktivisterna ville överlämna tomma kartonger, som symbol för en namninsamling med två miljoner underskrifter med krav på rättvisa för homosexuella i Tjetjenien.

Enligt medieuppgifter greps och torterades över 100 homosexuella män i den ryska delrepubliken i april.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel tog upp frågan vid ett möte med Rysslands president i förra veckan. Vladimir Putin har uttalat sig för en utredning.