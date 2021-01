Gävleborg och Hudiksvall i topp över coronadödsfall

Stockholms län var länge hårdast drabbat av covid 19, men enligt dödsorsaksintyg inkomna mellan den 8 december och 6 januari ser den geografiska fördelningen nu annorlunda ut.

Medan huvudstaden ligger ungefär på riksgenomsnittet har i stället Gävleborgs län flest dödsfall i förhållande till sin folkmängd. Länet räknar 38 dödsfall per 100 000 invånare – vilket är mer än dubbelt så många som i Stockholm, med 16 dödsfall per 100 000 invånare. I Hudiksvalls kommun har coronaviruset fortsatt att skörda dödsoffer. Under samma period har 18 människor dött bara i kommunen, skriver Expressen.