Snabbast med rätt lösning var Anna Lena Söderling som därför får min kommande bok ”Stockholm då och nu”. Nummer två var Håkan Bergman följd av Sofia Leijon, Andreas Kihlström och Frederick Grönberg. Ett kapitel om just Kungsklippan finns med i min kommande bok ”Stockholm då och nu”, som ges ut den 2 oktober av Historiska Media. SvD:s prenumeranter kan redan nu ”tjuvläsa” detta kapitel om Kungsklippan via länken här intill. Det innehåller många fina bilder från förr och dessutom berättar Eva Hellung Strohl om hur det var att flytta in på Kungsklippan 22 år 1935 när huset byggdes.