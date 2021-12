Gaspris faller ytterligare

Priset på den nederländska gasbörsen föll under måndagsförmiddagen med ytterligare närmare 20 procent till som lägst omkring 90 euro/MWh, efter att under förra veckan varit uppe på över 180 euro/MWh. Ett högt gaspris pressar upp elpriset på kontinenten, som i sin tur smittar av sig via elkablar in i södra Sverige.

De europeiska pristopparna har fått mängder av tankfartyg med amerikansk gas att ta sikte på Europa, vilket då pressat tillbaka priset.