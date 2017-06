Det är fredag eftermiddag när SvD träffar Sveriges just nu hetaste näringslivsprofil. Innan intervjun tar fart nämner han att uppmärksamheten blivit stor efter intåget i Wallenbergkontrollerade Ericsson. Christer Gardell läser rubriken från nyhetsbyrån Bloomberg högt: ”Swedens most powerful family gets ready for a fight with the butcher”.