Dyr dålig mat och ohållbart mycket plast. Lite har hänt med matutbudet på Arlanda de senaste åren. Om Sverige ska bli lika bra som Danmark på matturism borde det första och sista som besökaren möter vara just god mat.

Detta är en kommentar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vid bagagebanden på Arlanda hänger porträttbilder på kända svenskar. Här välkomnas man av Michelin-belönta Agneta Green och Magnus Ek som driver Oaxen krog och Slip, stjärnkockarna Björn Frantzén, och Mathias Dahlgren.

Sverige vill satsa på måltidsturism. Men flygplatsen är en foodies mardröm.

För ett år sedan skrev jag om den dyra och dåliga maten på Arlanda. Många höll med. Men inte Swedavia som äger och driver flygplatsen.

Kort efter min kolumn släppte företaget en film där Johan Hedberg, en avlönad influencer som under namnet Matgeek har många följare på sin blogg och Youtube-kanal. Han åt och tokhyllade maten på Arlanda. Nyligen publicerades också en film vinklat på det ”rika” veganska utbudet.

En kvinna som jobbar på flygplatsen berättar att det bara finns tre rätter hon kan äta.

Mina vänner som äter veganskt håller inte med.

De gör allt för att undvika en måltid på Arlanda.

Det finns nämligen inte en enda renodlad vegansk, eller ens vegetarisk restaurang på Arlanda. En kvinna som jobbar på flygplatsen berättar att det bara finns tre rätter hon kan äta. För specialkost är det en lika snårig djungel. Min laktosintoleranta kompis blir ofta erbjuden mackor – med både ost och smör.

Tänk om det funnits ett bra rawfood-ställe. En krog med ekologiskt fokus. Eller en kock som lagade goda smårätter i stil med hajpade Bar Agrikultur. Det funkar inte längre att skylla på att flygplatsmat rent generellt är dålig. För till Kastrup åker jag gärna ut i förtid. Där finns en bar med naturvin, en krog med smörrebröd signerade kocken Adam Aamann som förmodligen gör Köpenhamns allra bästa, och H&M:s coola koncept Arket som säljer kläder och fräscha sallader och mackor.

Den enda restaurang på Arlanda som representerar någorlunda välsvarvad gastronomi är Pontus Frithiofs restaurang Pontus in the Air. Men där kostar det också skjortan.

Under ett års tid har det knappt öppnat några nya restauranger på Sveriges största flygplats. Utbudet är konstant trist och dyrt med torra trekantsmackor för 85 kronor styck och pulverlatte för 53 kronor. Kaféet RC Chocolat har dock öppnat ytterligare ett bra (men svindyrt) kafé efter säkerhetskontrollen och i maj kom hamburgerkedjan Bastard Burger – till inrikesterminalen. Annars är det skralt på matsidan.

Om Sverige ska bli lika bra som Danmark på matturism borde det första och sista som besökaren möter vara just god mat.

Robert Pletzin, presschef, Swedavia kan inte säga om det kommer att öppna några nya ställen i år. För just nu håller Swedavia på med upphandlingar inför den handelsplats som ska öppna 2025 där det ska erbjudas både mat och shopping. Så om jag spekulerar sker i värsta fall inga förändringar till det bättre innan dess.

– Det viktigaste för oss är bredd i sortimentet, säger Pletzin på frågan om hur de tänker när de skapar sitt matutbud.

Problemet på Arlanda är att man inte sätter kvalité i paritet med sitt utbud. Pletzin hävdar att det går utmärkt att äta veganskt på Arlanda. Om man saknar smaklökar, kanske. Mat är så mycket mer än att äta sig mätt, och det verkar Swedavia ha missat. Stora företagsjättar som SSP, HMS och Reitan vinner hyreskontrakten. Därför är det också mycket likriktning när det gäller maten på flygplatsen.

Det finns däremot en ny bra grej. Vattenfontäner. Det är guld för alla oss som väljer bort att köpa plastvatten.

Annars är hållbarhetsaspekten ett frågetecken. Jag tänker på alla plastbestick, sugrör och servetter.

Nej, det är dags att en matmänniska tar sig an restaurangutbudet på Arlanda. Ta in Niklas Ekstedt eller Frida Ronge och fråga dem hur man kan skapa bra mat med de förutsättningar som finns. För om Sverige ska bli lika bra som Danmark på matturism så borde det första – och sista som besökaren möter vara just god mat och dryck som väl representerar vårt land.