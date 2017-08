26 skjutningar sedan juni – polisen varnar allmänheten

Foto: Lars Dareberg

KÖPENHAMN Det grillas korv på Blågårds plads. Ett gäng svartklädda killar har laddat med korvbröd och en av dem står med grilltång och vänder korvar på grillen. Det är dock allt annat än en mysig picknick som är på gång.

Flera av killarna har gängnamnet ”Loyal to Familia” på sina t-shirts och kepsar och visar öppet att de är medlemmar av det kriminella gäng som just nu står bakom den senaste tidens många skjutningar i stadsdelen. Och de får heller inte grilla i fred. Fem meter bort från grillen står nio poliser i skottsäkra västar och med armarna i kors, redo att gripa in om något händer.

Sedan juni har Köpenhamn och framför allt Nørrebro upplevt 26 skjutningar. En del av offren har själva varit inblandade i gängkriminalitet, andra har enligt polisen varit oskyldiga offer. Ännu har ingen av skjutningarna haft dödlig utgång, men det är bara ren tur. Polisen har infört en visitationszon runt hela Nørrebro och sedan i måndags även på Amager. Det betyder att polisen får visitera personer och bilar i zonen utan att det finns konkret misstanke. Hittills har man visiterat mer än 500 personer.

Annons X

Foto: Alexander Rauscher

Gängkriget handlar om en maktkamp mellan det ”nya” gänget ”Loyal to Familia”, som på få år etablerat sig som ett av Danmarks största gäng, och de gäng som inte vill bli en del av broderskapet som med en mc-gängsliknande struktur etablerat sig i flera stadsdelar i Köpenhamn samt i Århus och även i Skåne.

De senaste 20 åren har gängen hållit Blågårds plads på centrala Nørrebro i sitt grepp. Bara någon kilometer bort ligger Strøget och Nørreport med Torvehallerne och två kvarter bort ligger Sjöarna i Köpenhamn där turister trampar runt i svanliknande båtar i sommarsolen.

På Blågårdsgade är det inte samma avslappnade känsla. Förbi det lilla torget strömmar barnfamiljer och cyklande köpenhamnare på väg hem från jobbet. På torgets lekplats gungar några mammor sina barn. Men alla kastar förstulna blickar in mot killgänget som grillar, skrattar och pillar på sina telefoner. Alla vet att det kan hända saker snabbt.

Längre ut längs Nørrebrogade fortsätter vardagslivet. Cykelbanorna är fulla med människor på väg hem från jobbet och vid Den Røde plads intill Nørrebrohallen åker unga killar skateboard i solen.

Foto: Lars Dareberg

I lördags kväll, vid halv elva, stod två män framför en kebabrestaurang på hörnan när en moped med två gärningsmän dök upp. Enligt vittnen sköt de upp emot åtta skott med automatvapen mot männen, innan de försvann igen. Ingen av offren dog, men en av dem svävar fortfarande i livsfara. Enligt polisen har offren inga kopplingar till gäng.

– De skjuter bara, de tycker kanske någon liknar en gängmedlem, och så skjuter de, säger fjortonårige Ilyas Muhammed som tillsammans med kompisen Adnan Elkhatib är på väg in mot city.

För även om polisen främst varnat män i åldern 17-25 år för att röra sig ute på Nørrebro nattetid, så är både Ilyas och Adnans mamma väldigt oroliga för de två fjortonåringarna.

Foto: Lars Dareberg

– De säger att vi måste vara hemma vid 8–9-tiden och de vill helst inte att vi är här på Nørrebro. Då är det bättre att vi är inne i stan vid Nørreport station, där händer det inget, säger Adnan.

De är bägge trötta på gängen som tagit över området. Ilyas som bor i ett av de ökända kvarteren vid Lundtoftegade säger att gängen även tagit över hans gård, så han är inte så mycket därnere längre. De hoppas bägge att polisen lyckas sätta dit de skyldiga, men det är svårt.

– Mest av allt skulle jag bara önska att de helt försvann och slutade skjuta. Vi vill ju bo här på Nørrebro, det är ju här vi har vuxit upp, säger Ilyas.

Ute på Den Røde plads som pryds av sovjetiska symboler, gungar Mathias Rolskov sin fyraåriga dotter i en av de uppställda hammockarna. Han bor precis i närheten och säger att han inte är särskilt orolig för egen del, när han hör om alla skjutningar.

Foto: Lars Dareberg

– Men visst, ska jag gå ut en kväll så tar jag inte på mig en munkjacka med hätta, jag tar på mig en skjorta. Så visst tänker jag på det.

Lösningen ser han inte i mer poliser eller hårdare tag, snarare då i det förebyggande arbetet, och en förändring av gängens grogrund.

– Jag kan tycka att en legalisering av cannabis skulle kunna hjälpa, då stryper man ju gängens finansiering.

Många verksamheter i området har också tagit sina förhållningsregler. Hemtjänsten har reflexvästar med namn på, byggarbetarna intill bostadsområdet Mjølnerparken där ”Loyal to Familias” största motståndargäng finns, har gula västar på sig.

Två mobila polisstationer, en på Blågårds plads och en ambulerande rör sig i området och överallt på Nørrebro syns poliser och polisbilar. I tisdags gjorde man razzior hos nio ledande gängmedlemmar och tanken från polisen är att stressa och pressa gängen.

Samma sak är det på Blågårds plads. Efter att ha stått med armarna i kors en lång stund går fyra poliser plötsligt snabbt in på platsen. De går fram till några av de unga männen och ber om legitimation. Efter en stund går polisen tillbaka till sina bilar. Den här gången hittade de inget.