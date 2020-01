Den 24 juni 2014 förklarade Abu Bakr al-Baghdadi, ledare för den så kallade Islamiska staten i Irak och Syrien (IS), att han hade återupprättat ett universellt islamiskt kalifat. Självsvåldigt kallade han sig Abu Bakr, som var namnet på det första kalifen. Under olika former hade kalifatet existerat sedan Muhammeds död år 632 fram till början av 1900-talet då det gick under i samband med det osmanska väldets sammanbrott.

al-Baghdadis proklamation orsakade fasa och skräck. Och detta nya kalifat gjorde sitt bästa för att bekräfta farhågorna. Det terroriserade sin omgivning och mördade hänsynslöst alla oliktänkande. Ordet kalifat blev liktydigt med terror.