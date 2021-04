Gängkriminella åtalas i stor kokainhärva

De två männen, den ena i 30-årsåldern, den andra närmare 40, har varit under uppsikt av polisen under två månader under hösten. Männen åtalas för 42 försäljningar av kokain.

– Men på olika sätt har vi konstaterat att det handlar om betydligt flera överlåtelser, säger Carl-Johan Bruno, tf utredningschef vid spaningssektionen i Storgöteborg.