David Benioff och DB Weiss, som låg bakom fantasyserien "Game of thrones", har bestämt sig för vad deras nästa projekt ska bli.

Duon, som skrev ett mångmiljonsavtal med Netflix i fjol om att skapa exklusivt material för strömningstjänsten, ska ta sig an den kinesiske science fiction-författaren Liu Cixins prisbelönta böcker med de engelska titlarna "The three-body problem", "The dark forest" och "Death's end", skriver Variety.