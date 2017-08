"Game of thrones"-parodi till Broadway

Kit Harington och Rose Leslie, båda kända från tv-serien "Game of thrones", som nu får en parodi på Broadway. Arkivbild. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

Snart avslutas säsong sju av tv-serien "Game of thrones", och tittarna får vänta ett tag till på den sista, avgörande säsongen. Men för dem som inte kan få nog av tv-serien visas musikalen "Game of thrones: The rock musical – An unauthorized parody" på Broadway. New York Times skriver att musikalen, som gör parodi av händelsen från seriens första säsong, sätts upp tre veckor i oktober. Den hade premiär i Los Angeles i februari i år, och har haft åtta föreställningar i San Diego.

Skapare av musikalen är skådespelaren Steven Christopher Parker, som bland annat har medverkat i "Juno" och "Little miss sunshine", och manusförfattaren Steven Brandon.

