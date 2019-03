En av världens genom tiderna mest påkostade och populära tv-serier går i mål i vår. Den 15 april har den åttonde och sista säsongen premiär på HBO Nordic och C More. Här kommer en snabb summering över vad som hände under förra säsongen – och vad du behöver veta inför Den långa natten.

Och givetvis är en ”spoiler alert” här på sin plats.