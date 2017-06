Gallagher skänker intäkter till bomboffer

Noel Gallagher skänker pengar i tysthet. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Noel Gallagher har i tysthet donerat intäkterna från Oasis hit "Don't look back in anger" till offren för terrordådet i Manchester, skriver Pitchfork. Hans bror Liam hånade honom nyligen på Twitter för att han inte deltagit i minneskonserten "One love Manchester" och kallade sin bror en "sorglig jävel".

Donationen blev känd när Gordon Smart, programledare på Radio X, kom till Noel Gallaghers försvar.

– Jag tror inte att det här är allmänt känt, för jag är säker på att han aldrig skulle säga det själv, men i dag fick jag reda på att så snart som "Don't look back in anger" började dyka upp på minnesstunder såg han till att pengarna gick till offrens familjer. Det här var innan någon pratat om en konsert.