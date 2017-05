Gallagher samarbetar med Adeles producent

Den forne Oasis-medlemmen Liam Gallagher har tagit hjälp av hitmakaren Greg Kurstin för att få till slagkraftiga låtar till sitt kommande soloalbum, skriver The Guardian.

Kurstin har bland annat varit med och skrivit och producerat Adeles miljonsäljande singel "Hello", och i en intervju med Evening Standard medger Gallagher att han själv saknar den förmågan i sitt låtskrivande:

– I en idealsituation hade jag kunnat skriva sådant själv. Men jag är begränsad, jag kan inte skriva de där stora låtarna. Mina verser är okej, men resten har jag svårt med.

Liam Gallaghers soloalbum "As you were" är planerat att släppas senare i år.