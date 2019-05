Netflix gör långfilm av skådespelaren och komikern Zach Galifianakis intervjuprogram "Between two ferns". Bakom filmen ligger Scott Aukerman, som regisserat flera av den skruvade seriens avsnitt.

"Between two ferns: The movie" beskrivs som en komedi som "ger ny inblick i den obekväma värld den älskade outsidern Zach Galiafinakis skapat genom åren", skriver humorsajten Funny or Die.