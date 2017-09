Gaga kommenterar Madonna-fejd

Lady Gaga. Arkivbild. Foto: Chris Young/AP/TT

Läget mellan popstjärnorna Madonna och Lady Gaga har länge varit spänt. Bland annat beror det på att Madonna sagt att Gaga kopierade hennes hit "Express yourself" från 1989 när hon släppte "Born this way" 2011.

I den kommande dokumentären "Gaga: Five foot two" kommenterar sångaren konflikten.

– Hon skulle aldrig se mig i ögonen och säga att jag var förminskande. Att prata illa om mig genom medier, är som när killar skickade lappar till en via sina vänner, säger Lady Gaga i dokumentären och påstår att hon inte har något emot Madonna.

Annons X

Dokumentären tar även upp sångarens kroniska smärta och förhållandet med den före detta pojkvännen Taylor Kinney.

"Gaga: Five foot two" har premiär på Netflix den 22 september.

Världsstjärnan spelar i Globen i Stockholm den 23 oktober.