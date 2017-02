Eric Gadd. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

Konserterna går under namnet "nu som då" och biljetterna släpps den 17 februari.

Gadd albumdebuterade 1987 med "Hello". Genombrottet kom med andra skivan "Hurra, du lever – pang, du är död" och bland hans mest kända låtar finns singlar som "Bara himlen ser på", Do you believe in me" och "Wish I". Senaste albumet "Vi kommer aldrig att förlora" kom 2013.