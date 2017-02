Gabrielle följer upp "Skam"-succén

Gabrielle slog igenom i Sverige med "Skam"-singeln "”5 fine frøkner”. Foto: Jessica Gow/TT

Svaret stavas "Skam" och låten "5 fine frøkner”, som Gabrielle nu följer upp med nya singeln "Vekk meg opp".

Gabrielles låt ”5 fine frøkner” släpptes egentligen 2014, men det var först i höstas det började hända grejer. I Sverige. Det var då den smått osannolika NRK-succén "Skam" började sändas i Sverige med en medföljande hajp av astronomiska mått.

”5 fine frøkner” spelas i en av seriens nyckelscener, och vips hade låten sålt platina i Sverige och ligger högre på Spotify än någon annan norskspråkig låt någonsin gjort.

– Det är egentligen totalt crazy. Jag bor ju i Norge och lyssnar inte på svensk radio. Och så kommer jag hit och så är den överallt. Det är både kul och helt surrealistiskt, säger Gabrielle.

Själv har hon inte tröttnat på låten, även om det var flera år sedan den släpptes.

– Det kanske är för att den är ett slags "anthem", en teamsong full av girlpower. Mina vänner bara: ”Åååh, this is us!”, när jag spelade upp den för dem. Den har också ett 90-talsklubb-beat som är väldigt kul, säger hon.

Nu följer Gabrielle upp "”5 fine frøkner” med nya singeln ”Vekk Meg Opp”, även den en upptempolåt. Själv beskriver hon dem som "glad och somrig" men med en lite mörkare text än hennes tidigare.

– Det är den fösta låt jag skrivit som är lite ironisk och sarkastisk. Budskapet är liksom ”jag har nog med mig själv, det är 'me, myself and I', varför bry sig om vad som är runt omkring". Det kan ju vara underbart att slippa ta ställning till något, men också väldigt dumt att tänka så.

Nu hoppas hon att många kan identifiera sig med singeln, oavsett vilken situation man befinner sig i i livet.

– Jag inspirerades av hur jag själv ofta tänker, och av hur världen ser ut i dag: som att vi går runt i sömnen.

Efter "Vekk meg opp" släpper nu Gabrielle en singel i månaden fram till i maj, då en ny ep också kommer. Däremellan väntar några Sverigespelningar för den norska stjärnan i bland annat Norrköping, Karlskrona och Karlstad.

Fakta: Gabrielle Namn: Gabrielle Leithaug

Ålder: 32

Karriär: Deltog i den norska versionen av "X factor" 2006, slutade 7:a. Släppte singeln "Ring meg" 2011 som blev etta på norska singellistan och nominerades till en norsk Grammis. Debutalbumet "Mildt sagt" kom 2014.

Aktuell: Ständigt med "Skam"-singeln "5 fine frøkner” och just nu med nya singeln "Vekk meg opp".