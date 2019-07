Jag sladdar in sist av alla till yogapasset. En gång i veckan under våren har jag varvat mina vanliga yogapass med någon slags avslappningsyoga, där vi i princip sover ihop i 115 goda minuter. Flera av mina grannar på golvet döljer ögonen bakom en sovmask och jag vet att det mest pulshöjande som kommer ske de närmsta två timmarna är att vi byter sovställning var tjugonde minut. Första gången jag provade klassen blev jag både uttråkad och förvånad – här ligger alltså ett tjugotal personer som betalat dyrt för ett medlemskap hos en yogastudio på Östermalm, i utbyte mot … att sova i grupp? Det tog dock inte lång tid innan jag var helt såld på konceptet, och nu ligger jag här på yogamattan igen för att göra ingenting. Det är som att få en spruta i armen som injicerar lugn och ro.

I ett samhälle där vi är ständigt uppkopplade och där ”många bollar i luften” ses som en statusmarkör är aktiva pauser svårt utrotningshotade. Jag intervjuade nyligen journalisten Patrik Hadenius, som skrivit en bok om just pauser. Han pratade om hur pauser i livet, speciellt i vardagen, ibland kan misstas för slöhet och overksamhet – när det egentligen är tvärtom. Pauser är livsnödvändiga och sorgligt nog bortprioriterade av många trots att de gör oss mer produktiva, kreativa och framgångsrika. Hadenius tog upp halvleken i fotboll som exempel, där spelarna tar en paus samtidigt som de fortfarande är med i matchen. Det som händer i halvlek, under själva pausen, kan skapa förutsättningar för att göra mål senare. Kontentan är att under en återhämtning, som en paus faktiskt är, kan tankar och känslor bli klarare, tydligare och djupare. Och hjälpa en framåt.

De senaste åren har fenomen som japanska skogsbad, där man låter sina sinnen uppslukas av naturen, och tyst aw, en after work där prat, mingel, klockor och mobiler är strängt förbjudna, kommit till Sverige. Det är inte svårt att se dessa trender som motreaktioner till den stressade nutidsmänniskans vardag där aktivitet, snarare än vila, står högt i kurs.

En paus behöver inte vara att meditera, ge sig ut i naturen eller lösa sudoku. Det kan också vara att låsa in sig på toaletten för att skrolla Instagram under släktkalaset, kolla åtta avsnitt av Djursjukhuset på raken eller skita i allt man ”borde” göra på semestern – alla har sina egna sätt att pausa. I sommar fortsätter jag pausa på yogamattan – i en ormgrop av snarkande Östermalmsbor.



Foto: Shutterstock