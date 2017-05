G7 riktar blickarna mot Afrika

G7, The group of seven, är ett internationellt informellt forum bestående av de ekonomiska jättarna USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Kanada.

G7 bildades 1975 som G6, och Kanada kom med året därpå, för att ha ett forum för att samtala kring gemensamma ekonomiska frågor.

Ländernas ledare möts årligen för att diskutera bland annat global ekonomi, internationell säkerhet och energipolitik.

Ryssland var en del av gruppen, som då kallades G8, mellan 1998 och 2014, men stängdes av efter annekteringen av Krim.

EU har också representanter vid mötet.

Källor: NE, CFR