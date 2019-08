Fysikerns drömmar ledde Jung till alkemin

Vad drömmer en Nobelpristagare i fysik om? Wolfgang Pauli gick under en tid i psykoanalys hos C G Jungs elev, och en kommande bok ger inblickar i Paulis drömliv. Den ger också en ny bild av den schweiziske psykologens ­inflytande på amerikansk psykoanalys, feminism och kultur under 1930-talet.

”Dream symbols of the individuation process” (Philemon Foundation) utkommer i höst och bygger på de seminarier som C G Jung (1875–1961) höll i USA 1936 och 1937. ­Philemonstiftelsens ambition är att ge ut allt som C G Jung producerat i högkvalitativa akademiska utgåvor. Det innebär att texterna introduceras, kommenteras och annoteras av forskare. Då jag har doktorerat på tankeutbytet mellan Jung och Pauli har jag fått äran att vara redaktör för boken.