Fyrverkerifest förpestar New Delhis luft

Den dåliga luften är ett problem i Indiens huvudstad New Dehli. Och värre blev det efter onsdagens firande av ljushögtiden diwali, då miljontals människor traditionsenligt skickade upp raketer som tillsammans skapade en öronbedövande kanonad över storstadsområdet.

100 mikrogram per kubikmeter klassas av Världshälsoorganisationens (WHO) som hälsofarliga nivåer av partiklar som kan orsaka allvarliga skador i lungorna. På torsdagsmorgonen låg nivån i New Dehli på 595. I jämförelse så låg nivåerna i London och Paris på 41 respektive 52. Staden var insvept i en grå dimma och på stora motorvägar var sikten bara cirka 50 meter.