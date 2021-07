Fyra tidigare outgivna Tom Petty-låtar släpps

De fyra nysläppta låtarna heter ”One of life's little mysteries”, ”Thirteen days”, 105 degrees” och ”French connection”, skriver Brooklyn Vegan. De släpps på en nymixad version av albumet ”Angel Dream”, som var soundtrack till Hollywoodfilmen ”She's the one” från 1996.

Låtarna är från Tom Pettys ”Wildflower”-era, som anses vara en höjdpunkt i artistens karriär.