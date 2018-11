Det franska lyxmärket öppnar nu sin första butik i Norden. Vi berättar historien om fyra odödliga Cartier-ikoner.

Kärleksfullt armband

1969 skapade den blott 27-årige italiensk-amerikanske designern Aldo Cipullo vad som sannolikt skulle bli världens mest berömda armband – Cartiers Love Bracelet. Det nätta armbandet skulle fungera som ett kärleksbevis som givaren låser fast kring sin älskades handled med hjälp av en skruvmejsel. Trots att dåtidens feminister upprördes av att Cipullo inspirerats av medeltida kyskhetsbälten blev armbandet en omedelbar succé, som sedan dess synts på alla från Elizabeth Taylor och Sophia Loren till prinsessan Diana och Kanye West.

Numera är Love Bracelet världens mest googlade smycke, med drygt 350 000 sökningar i månaden. Och dessutom en favorit på Instagram. Inte minst tack vare Kardashian-systern Kylie Jenner som postade en bild där hon hade på sig alla sina åtta armband – sammanlagt värda ungefär 400 000 kronor – och konstaterade "jag bär värdet av en college-utbildning runt armen".

Foto: IBL

Idag tillverkas Love Bracelet i en uppsjö av olika ädelmetaller och med eller utan glittrande stenar. Men Cipullos grundidé om det varaktiga kärleksbeviset består. Det finns en tanke bakom att det fastskruvade armbandet ska vara krångligt att ta av sig. Som Cipullo själv uttryckte det: "när allt kommer omkring bör alla kärlekssymboler ha någon sorts evig kvalitet".

Panter med patina

Cartier grundades redan 1847 av Louis-Francois Cartier, men det var först när hans barnbarn Louis Cartier tog över som det stora genombrottet kom. Tillsammans med juvelerar-vännen Jeanne Toussaint – som sannolikt även var hans livs kärlek – stod Louis Cartier för det konstnärliga utformandet och under 1920-talet lades grunden för den exklusiva designstil som är kännetecknande för Cartier än idag. Louis Cartier gav Jeanne Toussaint smeknamnet "La Panthère" – och redan

under 1910-talet släpptes husets första smycken med det pantermotiv som numera är Cartiers signum. Det onyx- och diamantströsslade panterarmbandet skapade lika stor uppmärksamhet när Wallis Simpson bar det på 1940-talet, som när det klubbades på auktion för nästan 53 miljoner kronor 2010. Madonna ska då ha varit en av budgivarna.

Foto: Nils Jorgensen/REX / Rex Features/ IBL

För "vanliga" dödliga är Cartiers klassiska panterringar lättare att lägga vantarna på. Men räkna med en prislapp på minst 60 000 kronor om du vill ha en egen katt runt fingret.

Foto: Am lie Garreau

Krigets klocka

"Jag håller inte koll på tiden med min Tank. Jag bär den för att det är klockan man ska ha." Andy Warhol samlade på Cartiers berömda klockmodell Tank – och han var i gott sällskap. Bland berömda Tank-bärare märks Clark Gable, Jackie Kennedy, Yves Saint Laurent, Audrey Hepburn, Michelle Obama och Mohammed Ali. Men att det nätta armbandsuret skulle sitta kring celebra handleder var aldrig Louis Cartiers tanke. 1917 fick den amerikanske generalen John Pershing klockan i gåva av Louis Cartier, som hämtat designinspiration till den kantiga klockan från de nya stridsvagnarna från Renault han sett vid västfronten.

Trots att den berömda klockan nyligen firade sin hundraårsdag känns den lika modern idag som när den först såg dagens ljus.

Ring med budskap

Poet, filmskapare, konstnär och regissör. Jean Cocteau gick inte att sätta in i ett fack. Fransmannen var en av mellankrigstidens viktigaste kreatörer i Paris och omgav sig med bland andra Pablo Picasso, Erik Satie – och Louis Cartier. När Cocteau spelade in Flickan och odjuret lånade Cartier ut diamanter som användes som tårar i den surrealistiska filmen. Och Cocteau inspirerade Cartier att skapa en ring som skulle föra tankarna till planeten Saturnus former.

Resultatet blev den numera världsberömda Trinity-ringen som i sin ursprungsmodell är gjord av tre band i olika sorters guld. Roséguldet står för kärlek medan det gula guldet representerar trohet och det vita guldet vänskap. Men vad tyckte då Cocteau om ringen? Fram till sin död 1963 bar han alltid två Trinity-ringar kring sitt vänstra ringfinger.