Fyra mördade i dåd mot Kabulmoské

Den afghanska huvudstaden har de senaste två åren har skakats av en rad blodiga attentat:

19 april 2016: 64 människor dödas och över 340 skadas i ett bombdåd som följs av skottlossning i centrala Kabul. Talibanerna tar på sig dådet.

23 juli 2016: Minst 85 personer dödas och över 400 skadas när två självmordsbombare genomförde en koordinerad attack mot en fredlig demonstration. Terrorrörelsen IS tar på sig dådet.

5 september 2016: 41 personer dödas och över 100 skadas i en talibanattack i närheten av försvarsdepartementet.

21 november 2016: En kraftig självmordsbomb vid en shiitisk moské dödar över 30 personer och skadar ytterligare över 60 människor. IS tar på sig dådet.

19 januari 2017: 38 personer dödas och 86 skadas i två explosioner nära det afghanska parlamentet.

8 mars 2017: Beväpnade män stormar landets största militärsjukhus och belägrar det under sex timmar. IS tar på sig dådet, som enligt myndigheterna krävde 50 människoliv. Men säkerhetskällor säger att över 100 människor dödades i attacken.

31 maj 2017: Över 150 människor dödas och hundratals skadas när en tankbil fylld med sprängmedel detonerar i Kabuls diplomatkvarter.